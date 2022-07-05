台灣大眾運輸發達，是人們通勤或出遊的首選，不過日前就有民眾發現台鐵汐科站月台出現一整排詭異的「拱形欄杆」，讓他十分錯愕，不解背後有何用意。貼文一出隨即掀起網友熱議。

原PO近日在臉書社團《汐止集團》PO出一張月台照，並好奇問道「有人知道汐科站裝這個欄杆的用途嗎？」畫面中可見，月台地板除了設有方便盲人辨識的導盲道板之外，還設置了一整排的拱形欄杆，讓人看了霧煞煞。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛打趣笑說「不讓你上車用的（如果開門剛好在欄杆處）」、「台鐵有可能對準到站嗎？這樣會撞到吧」、「分流，上下車人流」；對此就有網友提出解答，直言「五堵站也有，因為月台斜斜的，防止娃娃車或輪椅滑落」、「如果有人托行李、推娃娃車，可避免不慎滑行」、「浮洲車站也有，主要有點像月台門一樣防墜，但很雞肋」。

不過這樣的設計卻讓不少人搖頭吐槽，「導盲磚在欄杆外面，這操作有點讓人匪夷所思」、「視障人士行走很危險，反而容易跌落月台啊！哪個天才的設計，這樣的設計都沒人覺得有問題嗎」、「做這個不如增加雨棚」、「真的很天才，月台拓寬然後中間又弄一個這個東西」；即便如此，也有網友出言緩頰，「雖然很醜，早就該裝欄杆了！人多的時候，列車進站真的很危險」。