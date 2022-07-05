友通資訊（2397）公布2022年6月合併營收13.72億元，較5月營收11.18億元成長22.80％，上半年合併營收共達77.23億元，較去年同期成長達46.29％。

友通6月營收雖然受到第二季顯卡需求短期修正的影響，較去年同期小幅衰退3.98％，但第二季與上半年整體營運仍優於過去表現。友通第二季合併營收38.52億元，與第一季持平，比去年同期增加17.76％；上半年則比去年同期成長46.29％，達到77.23億元。

針對繪圖顯卡相關生意受到短期影響一事，友通副董事長李昌鴻表示，面對市場變化會保守以對；而缺料問題逐季解決，友通將會加速生產，以滿足客戶之剛性需求。 受惠生產自動化、數位轉型帶起的新基礎建設浪潮，友通目前接單狀況良好並逐季提升產能，且將以嵌入式板卡、網安、工業自動化、繪圖等四大應用領域，作為下一個長期發展目標。