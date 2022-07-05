台中一名陳姓房東前年將房子租給蔡姓女子10個月，但蔡女在租約到期前於房內輕生身亡，導致房子成凶宅，陳男憤而向蔡女家屬求償1000萬元。台中地院審結，認為蔡女輕生前無法預見會減損房屋價值，判陳男敗訴。可上訴。

判決書指出，陳姓房東主張，他將位於台中的分租套房出租給20歲蔡姓女子，租約為2020年11月1日至2021年8月31日，但蔡女患有精神疾病，於2021年3月間在套房內輕生死亡，導致他的房子成為凶宅，估價師鑑定指出房子因此減損1440萬餘元，遂提告向蔡女的家屬求償1000萬元，以填補損害。

對此，蔡父辯稱，女兒國高中時期被同儕霸凌，長期被憂鬱症纏身，2020年7月與11月接連遭逢至親離世的變故，先前有多次醫院看診紀錄，也有多次輕生與自殘的紀錄，可知女兒在事故發生當下情緒低落，一心尋死的情況下，缺乏對外界辨識能力與自我控制能力，並無故意想透過輕生減損房屋價值。

蔡父指出，女兒輕生離世後，同層樓僅有1間套房因租約到期退租，其他間未退租，女兒的該間房則因為疫情才遲未出租，顯見並未影響房東收益，且女兒承租的套房僅3至4坪，對整體房價影響輕微，遑論房價起伏因素眾多，認為鑑定師的結果無依據。

台中地院審理時，法官調閱蔡女生前病歷，發現蔡女曾於2020年底住院18天，內容指出蔡女未婚，剛申請上國立清華大學不分系，預計2021年9月開學，從17歲開始自傷，於2020年初起4度因自傷被送院急診，蔡女均不記得事發過程，也沒印象為何突然想死。

此外，蔡女住院期間的護理紀錄中，蔡女曾表示「我想出院，我有很多事情要做，我要去清大念書」、「心情還不錯，有想通一些事，之前會自殺是因為我爸爸要收養我，他太太不同意」、「現在沒有自殺意念」等語。

法官認定，蔡女的自殺行為僅是瞬間意念所致，無從顧及自殺行為將導致房價受損，且自殺者是求生不得，才斷然自殺，行為非自我能控制，難認蔡女自殺導致房價受損為間接故意，認為陳男求償無依據，判敗訴。可上訴。

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