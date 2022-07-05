一名女網友因前夫外遇而離婚，當時前夫兩手一攤表示，不願付一毛贍養費，也不要孩子，在孩子1歲時，前夫突現身想挽回，理由竟是現任女友較窮，只買得起二線品牌的包包，相比之下她送的LV較高級，令她氣炸喊，「這種爸爸不要也罷，祝你早日超生」。

原PO昨日於臉書社團《爆料公社》指出，前夫在她懷孕時，多次和小三開房間被逮個正著，她選擇原諒，直到去年她終於受不了提離婚，對方兩手一攤說沒錢，不要孩子，不會給任何贍養費，孩子從母姓也沒意見。

原PO表示，離婚不到1個月，前夫跟她說當初離婚是不得已的，外遇全是逢場作戲，會努力賺錢接她們母子回家，原PO當下相當感動，沒過幾天發現前夫交新女友，她驚覺受騙，不再理會。

近日孩子1歲生日時，前夫又突現身說了一樣的話，原PO反問「你不是交了新女友嗎？」對方表示，「對啊！但女方很窮，她在我生日時，只買得二線品牌的包包，妳送我的是LV，兩者比較之下，我覺得妳比較好，所以就分手了，我覺得很對不起妳們母子。」他哀求原PO給他一段時間整理，盼兩人能夠復合。

原PO說，這回她不再相信前夫，封鎖所有聯絡方式，她表示，一開始想給孩子一個完整的家，後來想想孩子雖然沒有爸爸的愛，「我也能給完整的愛，這種爸爸不要也罷，祝你早日超生」。

貼文曝光，網友全看傻，「我看了什麼？」、「為什麼男人會以女人送他的包包來論斷誰有錢？誰沒錢？」、「第一回合LV勝，好奇下個女友送啥贏了LV」、「妳要小心，之後他會對小孩道德勒索，說不定老了還會逼妳家小孩養他」、「我想他賺錢的方法就是靠從女人身上騙錢」。