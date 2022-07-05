民進黨桃園市長參選人、新竹市長林智堅遭爆涉論文抄襲，且還是抄襲竹科的期末報告書，連錯字都錯一樣。國民黨立院黨團總召曾銘宗說，中華大學跟教育部應介入調查，看要不要撤銷林智堅學位，國科會也應督導竹科向林智堅提告。

曾銘宗說，林智堅的論文跟竹科的期末報告書內容不僅前三張完全一樣，連序論都一樣，圖表、數據跟參考文獻也幾乎相同，只有結論多四行字，實在太誇張，都懷疑是不是他本人寫的，還是找人寫的。

國民黨立委賴士葆說，他過去擔任政大企管所所長時，也時常指導學生論文、接研究案，這是竹科委託的研究計畫，竹科主管機關是國科會，國科會應該要出來說話，內容八成以上都被林智堅拿來抄襲成論文，連錯字都一樣，這就是竊取國科會的研究報告。

國民黨立委李貴敏說，研究報告智慧財產權屬於科學園區，委託研究的資金來源又是納稅人的錢，絕不能因為林智堅是綠營高官就輕縱，行政單位都應該站出來說清楚講明白。

賴士葆也說，高雄市長補選時，民進黨當時怎麼攻擊國民黨提名的李眉蓁，李眉蓁被怎麼樣攻擊、被要求、被監督的，請當時用論文抄襲來攻擊李眉蓁的民進黨人，也拿出相同標準對待林智堅，不能因為他是蔡英文愛將，就想轉移焦點。

曾銘宗說，要求林智堅說清楚講明白，不能一句是舊案，就輕鬆帶過；中華大學跟教育部都該介入調查，看要不要撤銷林智堅的學位；並請國科會督導竹科對林智堅提出告訴。