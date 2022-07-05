民進黨雙北市長人選懸而未決，近日傳出衛福部長陳時中原本有意參選台北市長，但因提名人選遲遲未定而萌生退意。陳時中今天受訪時表示「本來就沒有宣布，就沒有什麼退意」，並兩度強調「把防疫工作做好」。

年底六都首長選舉逼近，民進黨台北市長參選名單未定，交通部前部長林佳龍近來積極表態，而陳時中身兼疫情指揮中心指揮官，面對疫情和選舉夾擊，屢屢被問及選舉問題，皆未明確回應。近來更傳出總統蔡英文希望前副總統陳建仁出戰北市，讓陳時中不想當「備胎」而萌生退意。

陳時中今天出席國民健康署「同心攜手對抗慢性病 代謝症候群管理起跑」記者會，被問及是否萌生退意？他表示「本來就沒有宣布，就沒有什麼退意」。至於是否因為疫情而影響進退？他表示「疫情有控制好，就沒有進退問題」。

入境檢疫縮短「3＋4」以來，國人返台意願大增，台大兒童醫院院長黃立民認為效益不大，不如直接改為「0＋7」。陳時中表示，目前直接改成「0＋7」風險稍高，須持續觀察歐美國家，主要是考量BA.5變異株，需要一步一步來。

至於有醫師建議，入境登機前檢驗可改用抗原快篩，陳時中認為「可能性相對低」，但會考慮從低風險國家先取消。