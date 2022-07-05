朱俐靜4日傳出因乳癌病逝，享年40歲，演藝圈的好友們紛紛發文哀悼，可見朱俐靜的好人緣；而之前曾與朱俐靜同為老鷹音樂旗下藝人的好友陳勢安也特地在臉書粉專發文哀悼「存在的力量也會一直在我們心中。」

朱俐靜從歌唱節目《超級偶像》第三季奪冠後出道，加入老鷹音樂後發布許多膾炙人口的音樂作品，像是〈存在的力量〉、〈一千萬次的淚水〉等作品。其中偶像劇《愛上哥們》的插曲〈安靜〉是和同為老鷹音樂的陳勢安一同合唱。

朱俐靜過世的消息一出，陳勢安也發出多張照片悲痛寫道:「消息來的很突然，許多回憶湧上心頭，數不清楚我們一起在舞台上表演了多少次，我們也總是不用說太多，就能在舞台上很有默契的演出。每次見到你，你總是笑容元氣滿滿的叫著我：安！愛唱歌的歌手朱俐Miu，你是勇敢又堅強、美麗又善良的女孩，存在的力量也會一直在我們心中。」

許多粉絲除了聽到朱俐靜逝世的消息非常吃驚之外，看到朱俐靜過去充滿朝氣的照片，更是十分不捨也紛紛湧入陳勢安貼文下留言「好喜歡聽你們一起唱“安靜”哦！勢安要繼續認真活下去，繼續唱好聽的歌」、「一路好走，做快樂的天使」、「你們合唱的安靜真的好好聽，再也聽不到你跟Miu唱了」、「別難過了，不痛了」、「真的好捨不得哦～她永遠都是給人正能量的開懷大笑，從來不願意讓粉絲們擔心，謝謝Miu～妳已經不再受到病痛的折磨，希望妳一路好走」。