第一金(2892)旗下第一銀行「e-First智能理財」累計資產規模已突破新臺幣10億元大關。第一金在財管業務表現積極，今早股價站回5日線。

透過第一銀行e-First智能理財投資，客戶不用親自到分行，只要簡單的三步驟，輕鬆完成投資理財。第一步：依自身需求選擇專屬投資計畫，提供了教育基金、購屋頭期款、旅遊基金、就是想存一筆錢、樂活退休規劃及樂齡退休月月領等六大投資計畫；第二步：填寫簡易的問卷，評估投資風險屬性；第三步：獲得量身打造的客製化投資組合建議。此外，平台全年無休地監控投資績效，若有重大金融事件須調整投資組合配置時，會發送再平衡通知，讓客戶隨時掌握投組績效，輕鬆理財並保有彈性。

第一銀行e-First智能理財於2020年10月推出，截至2022年5月底已吸引逾3.7萬客戶投入，累計資產規模超過10億元；為回饋廣大客戶支持。

e-First智能理財每月最低只要3000元，就能享有過去專屬於高資產客戶的高端理財建議服務，無論是年輕小資族、築巢家庭或退休族群，e-First智能理財都將成為投資的好幫手。即日起至8月31日，推出「幸福終身來0限時優惠」活動，針對首次申購e-First智能理財投資組合的客戶，即可享活動期間新申購投資組合平台使用費終身0元的優惠。

第一金日前法說會上表示，央行升息1碼，對銀行獲利的挹注一年可達22億元。第一金今年財富管理預估年增8-9％與海外放款相關業務年增7-8％帶動下，全年手續費收入可望年增8-9％。在財管2.0方面，第一銀預估今年達320戶，資產規模525億元，至4月底為298戶，資產規模476億元。