金融股今天在盤面上擔綱撐盤，壽險金控國泰金(2882)及富邦金(2881)和新光金(2888)漲逾3個百分點。金融類股指數昨天盤中破底，最低價為1535.68點，今早盤在壽險金控回穩下，類股上揚近1.5個百分點，但仍未站回5日線。

市場上周消化有關壽險公司未如期收到俄羅斯應付債息利空。根據金管會掌握的資料，從5月27日至6月底，國內累計已有7家壽險公司未如期收到俄羅斯應付的債息。

國內壽險公司在5月前均正常收到俄國債息，但美國在5月25日祭出新制裁手段後，壽險公司均未收到俄羅斯應支付的政府公債利息。金管會表示，保險業應綜合考量實際情形及後續預期發生違約風險，依保險業財務報告編製準則及國際財務報導準則(IFRS)規定，提列減損或預期信用損失，反映當期損益。

從資料顯示，截至5月底，壽險業投資俄羅斯曝險部位達新台幣1035.64億元，占壽險業可運用資金的0.35%。8家壽險持有俄債，累計至5月底已提列預期信用損失共142.35億元，提列減損比率為13%。至於本國銀行對俄羅斯曝險53.49億元，4家銀行持有俄債，合計提列減損達22.53億元，提列減損比率達42%。