台股加權指數5日開高在14,345.54點，權王台積電（2330）開高在449.5元，大型權值電子股如聯電（2303）、聯發科（2454）紛紛往上，電子股奮力反攻，元宇宙概念指標股宏達電（2498）早盤漲幅逾4％，貨櫃三雄早盤漲幅逾2％，台股加權指數早盤大漲逾200點，反彈氣勢十足。

美國股、債市7月4日雙雙因獨立紀念日休市一天。

道瓊工業平均指數7月1日終場上漲1.05％（321.83點）、收31,097.26點；周K線下跌1.28％。那斯達克指數上漲0.9％（99.11點）、收11,127.84點；周K線下跌4.13％。費城半導體指數下跌3.83％（97.8點）、收2,458.46點；周K線下跌9.56％。

元富投顧指出，現階段選股，優先選擇跌深股或進入旺季產業股，操作觀念「型態突破買進或跌深股買進」方式，電子股包括台積電、中砂、宏達電、南電和晶豪科最具指標。

另外，在非電子部分，業績股和觀光股可觀察，包括鳳凰、晶華、華園和長榮航是觀察重點，目前呈現漸轉強，逢低買進原則。

比特幣出現震盪，19,000萬美元附近觀察，美元指數105是觀察，目前震盪格局，未來續追蹤。

近期台灣股市隨美股起舞，櫃買指數跌深，集中市場跟著震，外資內資仍不同調，未來台股持續反覆測底機會大。

台股最重要的護國神山，台積電450元整數成短線多空，當先行指標，未來量能變化，將是本波觀察重點，5日均量達3,000～3,500億元附近，反彈才能持久。