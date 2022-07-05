中國外交部官網消息，當地時間2022年7月4日，中國國務委員兼外長王毅在緬甸蒲甘出席瀾湄合作第七次外長會期間會見越南外長裴青山，中越雙方同意，將積極推進「南海行為準則」磋商進程。

雙方表示，將以即將在華舉行的中越雙邊合作指導委員會第14次會議為契機，全面梳理和統籌推進兩國各領域合作。

雙方積極評價中越班列「鐵路快通」模式實現跨區域雙向貫通，強調要提高通關效率，便利人員和貨物往來。

雙方一致同意加快推進符合民眾需求、可操作性強、社會效益好的民生項目，增進兩國人民感情，夯實兩國友好民意基礎。

雙方還就涉海問題進行了溝通，認為應以今年《南海各方行為宣言》簽署20週年為契機，積極推進「南海行為準則」磋商進程。堅持高層共識，妥處矛盾分歧，推進海上合作。

王毅表示，當前，百年變局加速演進，全球挑戰層出不窮。作為社會主義友好鄰邦、新興市場和發展中國家重要力量，中越有著高度一致的共同戰略利益。雙方要保持戰略溝通，深化戰略協作，朝著打造命運共同體方向做出努力，在發展符合各自國情的社會主義事業新徵程中攜手並進、砥礪前行，為地區和世界的和平與繁榮作出更大貢獻。

裴青山祝賀中國在以習近平為核心的中共中央領導下，國家建設取得舉世矚目成就，預祝中共二十大圓滿成功，相信中國將勝利實現第二個百年奮鬥目標。越中兩國政治上高度互信，務實合作順利推進。越方始終將對華關係視為對外戰略頭等優先，願同中方保持高層交往和戰略溝通，推進各領域合作實現新突破。