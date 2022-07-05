人本基金會陪同學生家長出面控訴蔡男惡行。（袁庭堯攝）

人本基金會還原蔡男施暴現場。（袁庭堯攝）

受害學生家長提出與蔡男的對話證據。（人本教育基金會提供／袁庭堯高雄傳真）

高市鳳山區某國中曾榮獲「愛心教師」的蔡姓體育班男導師，5日遭人本基金會踢爆、曾用碳纖維曲棍球棒毆打學生背部，家長也出面揭露暴行。校方強調，蔡男目前也已卸下導師職務，但尚未停職。教育局回應，該案目前已初步完成調查，正撰寫調查報告中。

今年4月，蔡男聽到教師內兩名學生發生衝突，直接抓起曲棍球棒衝進教室，大聲喝斥「你們愛打？我陪你們打！」後，直接站上椅子，用「跳殺」的方式重擊其中一名學生背部，另一名學生即時閃躲，也被打到頭部，學生身上有傷，回家後遭家長發現。

另一名學生則是因為考試作弊遭蔡男抓包，當場直接出拳毆打胸部，事後還恐嚇家長要報警。

蔡男惡行遭家長發現後，對家長謊稱已經向學生道歉，還保證不再犯，但隔天竟當眾掀開受傷學生的衣服嘲弄「原來我打的這麼重喔？」，甚至欺騙該生的母親在學務處辦轉學，害學生誤信、難過的吃不下飯。蔡男事後竟向家長謊稱是學生互毆，傷勢是來自強行分開兩人所致。

蔡男還遭指控，長期對學生體罰、施暴，用曲棍球棒打學生手心，甚至掐學生脖子去撞黑板，平時更是用波比跳、青蛙跳、平板撐等方式連坐處罰同學。除此之外，蔡男更不時用用「白痴、智障、畜生、你爸媽怎麼生出你這種沒教養的屁孩、你沒有雞雞喔、打手槍破皮」等言詞羞辱學生。

家長指控，校方事後甚至要孩子檢討自己，事後還遭到某位女議員「關切」撤案。詢問孩子遭虐後要不要轉學，孩子竟然表示不願意，因為「還想繼續打球」。

該校校長表示，蔡男承認情緒控制不佳，覺得抱歉懊惱。涉及性霸凌的部分已配合市府調查小組、調查中。另針對施暴行為，校方已送考核會研議懲處，蔡男目前也已卸下導師職務，但尚未停職。

人本要求教育局對此案設專案小組，督導校方停聘蔡男，並追究校長責任，保障申訴學生隱私及免於報復，也呼籲社會局呼籲依法重罰並公告姓名。人本也向其他受害學生及家長喊話，勇於舉發不適任教師。

人本痛批，蔡男12年前就因為暴打學生耳光、扣發比賽獎金事件遭媒體踢爆，2018年竟被高雄市教師會選為「愛心教師」，目前仍繼續任教，相當誇張。

議員林于凱痛批，蔡男言語明顯涉及性霸凌，校方理應啟動性平或教評會調查卻無作為，教育局也有督導疏失。議員林智鴻表示，接獲家長陳情後，發現蔡男還找其他學生問話涉嫌施壓，嚴重影響調查，已陸續串連其他受害學生，協助捍衛權益。

教育局表示，校方得知不當管教行為後立即進行校安通報並通報社會局，教育局要求學校依規定召開校園事件處理會議、對蔡男調查。針對霸凌部分，教育局已提報市府成立府級調查小組，並責請學校依校園霸凌防治準則規定，召開防制校園霸凌因應小組會議，就該師疑有霸凌情事，進行調查程序並調離現職。目前已初步完成調查，正撰寫調查報告中，教育局也對學生後續加強關懷、輔導措施。