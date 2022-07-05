華中師範大學台港澳與東亞研究中心學術委員會主任周志懷5日在大陸《環球時報》撰文指出，親美反共遠中拯救不了國民黨。自2000年台灣首次政黨輪替以來，國民黨內的傳統派與本土派、「和中」與「遠中」以及是否堅持「九二共識」的路線之爭始終未能平息。近期國民黨主席朱立倫在訪美前及訪美期間拋出的所謂「親美反共遠中」路線，是否意味著該黨正加速滑向「脫藍向綠去統」的本土化道路？

周志懷稱，在實力和影響力持續衰退的背景下，隨著「九合一」選舉逼近，國民黨滿心希望通過訪美來破除選舉失敗的魔咒。但早在朱立倫出訪之前，就已有論者認為他的訪美之旅並非明智之舉，因為除了需要承擔國民黨聲勢持續疲軟的風險，還極有可能無法得到來自美國的實際支持。朱立倫的訪美結果不僅驗證了這一點，還引爆了國民黨內的極大不滿。其荒腔走板的「九二共識是沒有共識的共識」的兩岸政策論述，更是遭致來自各方的高分貝質疑，凸顯國民黨在不斷丟失選票、基本盤逐漸萎縮後，因慌不擇路而再次暴露出來的困境與敗象。

在朱立倫訪美後，國民黨並不打算對其兩岸政策論述進行重新檢討或修補。6月下旬國民黨智庫國政基金會公布了一份民調，稱有37％的受訪者認為不應該使用「九二共識」和大陸對話，26％認為應該使用，另有37％不知道或拒答。這時安排發布這種專業性令人搖頭、政治上幼稚可笑的民調，顯然是對國民黨主席訪美惡評太多而採取的危機處理手法，試圖以此佐證其兩岸論述的正確性，從而引導輿論並消弭質疑。難怪馬英九基金會十分訝異國民黨智庫「會去做一個質疑自己黨政綱的民調」。而且同是這家智庫，2020年11月也曾發布民調，其中關於兩岸關係的相關調查顯示，有58.9％受訪者認為民進黨不可能和對岸洽談出比「九二共識」更好的共識，43.5％認為民進黨當局採取「抗中」路線不符合台灣長遠利益。

周志懷表示，國民黨目前選擇的道路與方向很難重新贏得民心和選民信賴。朱立倫去年10月接任黨主席以來，接連遭遇國民黨在四大公投、台中立委補選和罷免台北市綠營無黨籍立委的挫敗，其後舉行的黨內中常委選舉也是弊端連連，縣市長提名更是引發重大爭議。朱立倫此次訪美同樣未能助其扳回一城，他關於兩岸關係、台美關係發展的所謂「方向性論述」，使一直高舉正藍招牌的國民黨這個百年老店頓失底色，只能在風雨飄搖之中繼續掙扎。「國民黨中間路線旗幟已豎立」居然被標榜為訪美成果，充分凸顯他們精算後的失算以及政治智慧的缺乏、政治判斷的失準，這當然不能讓選民買帳。朱立倫上任之初想靠「重拾領導力，改變國民黨」來擴大基本盤的泡泡已然破滅。

周志懷認為，國民黨繼續裂解的風險仍在增大。兩岸論述與路線本應是國民黨的正向資產，如今卻被棄之如敝屣。前任黨主席江啟臣時期的「連結國際、立足台灣」和「九二共識過時論」根本行不通，江不得不作了糾正。而朱立倫當下的「親美反共遠中」兩岸論述，也是離連戰、馬英九時期的兩岸和平發展路線越來越遠。由於國民黨的中生代與新生代領導人物決意與正藍決裂，走本土路線逐漸成為黨內主流聲音，即使將來再換其他什麼人掌握黨的權力核心，國民黨也已很難再回到過去。

這一事關方向與路線的重大變化，不僅會導致國民黨發生「黨將不黨」的異質化，也將帶來「一黨獨大」政治格局相對固化。此外，新的國民黨中央權力核心作出的「改變國民黨」的作為，不僅沒能讓藍營內部迅速向中心靠攏與凝聚，反而引起黨內與輿論的普遍質疑。除了與民進黨比拚「親美遠中」之外，朱立倫及其團隊並沒有提出什麼高明的新願景，更不用說有什麼強有力的政策了。重新回鍋擔任黨主席本應是老馬識途，但朱立倫並沒有找到新路徑與新辦法來解決國民黨目前所面臨的深層次挑戰。他們不是截長補短，反而還想直接拆除木桶上的短板，如此折騰下去，國民黨還能支撐多久？這不能不說是一個悲哀。

周志懷分析，國民黨的「親美反共遠中」論述是被民進黨與美國長期塑造的結果。國民黨從1949年遷台迄今已經70多年，現在仍被民進黨定性為「親中賣台」的「外來政權」，是「人在台灣、心在他方的浮萍政黨」，是「急統黨、外省黨、老人黨」。國民黨急於甩掉這個「紅帽子」，不斷向綠營、向美國表明自己的「反共非紅不統」心跡。綠營這次破天荒地肯定國民黨主席跑到美國去「反共」是一件「好事」，但同時又懷疑這些論述是否只是在涉外場域的「見人說人話、見鬼說鬼話」「非常需要確認再確認」。民進黨發言人稱，希望朱立倫回到台灣後不要又為國民黨內「親中」勢力束縛，也就是說，仍要繼續時時嚴格檢視國民黨的「忠誠」，繼續引領對藍營的「顏色革命」。

周志懷指出，「親美反共遠中」並不能使國民黨找到重返執政的捷徑。從政局看，綠營在主觀意志上十分希望國民黨在台灣十年內不能翻身，同時也認定國民黨在客觀現實上十年內也翻不了身。如果國民黨甘當「小綠」，繼續被塑造，這個預測很有可能成為現實。果真如此，國民黨未來的生存都將面臨更加嚴酷的考驗，還遑論什麼重返執政。從「紅綠藍白」四者之間關係看，大陸並不會與民進黨這個「台獨」政黨打交道，綠營目前也沒有和大陸溝通的任何管道。曾自詡為「深綠」的民眾黨主席柯文哲除堅持與上海市舉辦「雙城論壇」，最近還大打興建廈金大橋的「兩岸牌」，試圖接收藍綠騰出的兩岸資源。

周志懷強調，國民黨仍然希望推動兩岸交流、促進兩岸互動，並自認為仍是最能促進兩岸溝通交流的政黨，這似乎是對其改行「親美反共遠中」路線的極大諷刺。朱立倫的「反共保台」與蔡英文的「抗中謀獨」目前尚且不同。國民黨必須認識到，堅持九二共識和反對台獨是國共兩黨互動的政治基礎，只有回到這個基礎上來，重拾兩岸關係優勢，才是國民黨的正途。