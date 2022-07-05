大甲警分局長吳燕山為表彰行員機警，特到銀行頒發感謝狀及致贈禮品等。(警方提供)

台中市大甲區一名梁姓男大學生，近日在社群平台結識女網友，信其推薦某知名電商平台客服，準備匯款新台幣2萬元儲值金開始他的電商之旅，幸好行員機警詢問，加上員警即時到場協助，才放棄匯款避免後續的巨大損失。

警方指出，大甲派出所員警於29日下午接獲台中商業銀行大甲分行報案，指稱有民眾疑遭詐騙，警員李鎧仲、林欣誼獲報馳赴到場瞭解後，23歲的梁姓男子就讀大學四年級，日前在社群平台認識一名女網友，之後便以LINE聯繫，在聊天過程梁男向她訴說欲從事電商網拍工作。

女網友隨推薦一個假藉知名電商平台為名的「台灣XX客服」，梁男依照指示加入，由假冒客服人員接手繼續引導至銀行繳交2萬元儲值金即可開設賣場發貨，經行員了解後，懷疑當事人疑遭詐騙遂通知員警到場處理。

員警經梁男同意並協助查看手機訊息後，發現與過往的詐騙手法如出一轍，先是用美女大頭貼在社群平台上加入好友並釋出好意，取得男大生的信任後轉介給其同夥的其他成員；警員在場分析這為常見的詐騙手法。

梁男才驚覺原來鼓吹他從事電商與平台客服皆是詐騙集團成員，並同意暫停匯款程序，除了頻頻向行員及員警表達謝意之外，還保住辛苦打工賺來的2萬元的積蓄。員警及行員聯手保住梁男苦心積蓄。

大甲警分局長吳燕山為表彰行員機警，特到銀行頒發感謝狀及致贈禮品等，肯定員警同仁平時利用巡邏時間與轄內金融機構行員，進行反詐騙宣導並建立通報機制隨即協助攔阻，也感謝行員替民眾看住荷包，有效防止詐騙事件的發生。