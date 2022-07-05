根據官媒新華社報導，今天上午中國國務院副總理劉鶴應約與美國財政部長葉倫熱線，中方表達了對美國取消對華加徵關稅和制裁、公平對待中國企業等問題的關切。

新華社上午報導指出，具中共中央政治局委員身分的中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴於今天上午應約與葉倫（Janet Yellen）舉行視訊通話。

通稿指出，雙方就宏觀經濟形勢、全球產業鏈供應鏈穩定等議題務實、坦誠交換了意見，交流富有建設性。

通稿稱，雙方認為，當前世界經濟面臨嚴峻挑戰，加強中美宏觀政策溝通協調意義重大，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定，有利於中美兩國和整個世界。

通稿最後指，中方表達了對美國取消對華加徵關稅和制裁、公平對待中國企業等問題的關切。雙方同意繼續保持對話溝通。

華爾街日報昨天報導，美國總統拜登（Joe Biden）將在近期內宣布調降部分中國商品關稅，熟悉內情的人士指出，拜登近幾週一直在考慮這件事，可能在本週公布決定。

報導指出，美國貿易代表署（USTR）正在對川普時代關稅政策進行四年一度的強制檢討，業界人士可以提供意見的時間將於7月5日截止。