【LIVE直播】林智堅爆論文涉抄政府標案報告 王鴻薇召開記者會提證據｜2022.07.05

新竹市長林智堅碩士論文爆抄襲，國民黨台北市議員徐巧芯5日指出。這不僅是「全民幫小智寫論文」，林智堅在台大國發所的論文也爆出抄襲，質疑現任國安局長陳明通在擔任教授時，對於當時已經是市長的林智堅，竟完全沒把關，就讓林把一般生的碩士論文貼上自己的論文裡，實在很離譜，呼籲台大主動調查，若涉及抄襲應追回林智堅學位。

對此，這份論文當年的指導教授、現任國安局長陳明通，中午透過國安局聲明表示，林智堅已有相關說明，且其研究的對象槓桿者是蔡仁堅，與余正煌研究對象完全不同，論文審查均按學術規範與程序進行。

徐巧芯今在臉書表示，林智堅的中華大學碩士論文，除了沒有引用，疑似違反學術倫理外，更麻煩的是用政府標案幫自己寫論文。

她指出，在中華大學的網站可以看到，本來是產學合作計畫，主持人是國科會科學工業管理局，台灣採購公報網也可以看到做這份研究是45萬元整。當時擔任立委柯建銘助理的林智堅，等於變相拿著人民的納稅錢幫他寫論文，搖身變成碩士後，2009年就去選議員，再來三級跳當市長，現在又要跑去選桃園。

徐巧芯說，如果沒有這份論文撐腰，林智堅學歷只有中華大學企業管理學系，恐怕連議員都選不上，遑論市長，全民幫小智寫作業的問題還不只是浪費納稅人的錢，更是有欺騙新竹人 之嫌。

此外，徐巧芯還爆料，林智堅在台大國發所的碩士論文也被爆出抄襲，而且他是在職專班的學生，跑去抄了一般生論文，擺明這個學歷就是躺分混水用，一點都不認真，而且牽涉到他的指導教授陳明通，現任國安局長陳明通在擔任教授時，對於當時已經是市長的林智堅，竟然完全不把關，就這樣讓他把一般生的碩士論文「Ctrl ＋ V 」（貼上）到自己的論文裡面，實在很離譜。

徐巧芯呼籲，台大應該要主動啟動調查，若涉及抄襲，比照先前高雄市議員李眉蓁模式，追回林智堅學位。

她說，林智堅自從劈腿新竹、桃園以後，已經被外界冠上「政治渣男」稱號，如今被爆出連作業都是全民幫他寫、老師罩，念書明顯單純為了政治洗學歷、唬弄選民，實際上完全不顧學術倫理，也沒有研究精神，可能比大學生交期末報告還隨便，真的很離譜。