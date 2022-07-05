由於外界普遍預期澳洲央行在5日決策會議後將宣布升息兩碼，因此澳洲消費者信心再受打擊。澳洲消費者對財務現況的信心指數在上周下滑1.2％，是連續第8周下滑。消費者對通膨率的預估值調升0.2個百分點至5.9％，4周平均值也調升0.1個百分點至5.8％。