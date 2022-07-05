俄羅斯軍隊拿下烏東盧甘斯克州，普丁親自恭賀勝利。

烏克蘭3日坦承棄守烏東戰略要地利西昌斯克市（Lysychansk）後，俄羅斯正式拿下整個盧甘斯克州，俄羅斯總統普丁昨（4）日慶賀俄軍勝利，他除了下令俄軍休息、提升戰鬥能力外，也重申應該繼續完成先前的任務，等於敦促俄軍繼續進攻整個頓巴斯地區。烏克蘭方面預期，接下來頓內茨克的斯拉夫揚斯克及巴克馬特2城將成為俄軍猛攻目標。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美聯社報導，俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）昨日在電視播映的會議上向普丁彙報，在盧甘斯克州的行動已經於周日「完成」，並且「成功進行了解放盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）的進攻行動」。

普丁回應時則恭賀俄軍「取得了成功及勝利」，宣布所有參與盧甘斯克行動的軍事人員將因為「英勇」受到獎勵，他說現在軍隊「應該休息、提升他們的戰鬥能力」。

不過他話鋒一轉，下令其他部隊應繼續完成任務，「其他軍事單位，包括東部及西部軍事部隊，他們必須按照先前計畫完成他們的任務，我希望一切都能像（盧甘斯克）發生的一樣的成功。」英國廣播公司（BBC）指出，普丁此番話等於下令俄軍繼續在烏克蘭的進攻行動。

在放棄進攻基輔以後，俄軍便專注在烏東頓巴斯地區的進攻行動，如今盧甘斯克淪陷，俄軍將專注進攻頓內茨克州（Donetsk）。英國《衛報》（The Guardian）報導，盧甘斯克州州長蓋戴（Serhiy Haidai）表示，他預期接下來頓內茨克的斯拉夫揚斯克（Sloviansk）及巴克馬特（Bakhmut）2城將受到俄軍猛攻，他說巴克馬特目前已經開始受到猛烈砲火攻擊。