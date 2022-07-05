花蓮南區偏鄉癌症患者北上治療時，不只舟車勞頓，還得忍受身體病痛，因此，花蓮門諾醫院推出「安心醫療住宿」計畫，與鄰近的2間飯店合作，免費提供偏鄉弱勢癌友治療期間的住宿空間，盼能讓他們安心養病。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮醫療資源多分布在北區，不過縣境狹長，交通不便，南區偏鄉癌症患者北上看診治療時，車程至少2小時，舟車勞頓之餘還需忍受身體病痛，因此，花蓮門諾醫院自3年前推出「安心醫療住宿」計畫，免費提供偏鄉弱勢癌友治療期間的住宿空間，迄今已協助超過15位患者，該計畫未來將持續運作，盼能讓他們安心養病。

門諾醫院癌症中心主任林斈府表示，南區民眾北上就醫時，不僅耗時，交通費也相當可觀，若再加上療程所衍生的住宿費用，對癌症患者及家屬都是沉重的負擔，以致有些偏鄉弱勢患者會中斷或放棄治療。

因此，門諾醫院自2019年7月起推動「安心醫療住宿」計畫，與鄰近的2間飯店合作，由醫院負擔住宿費用，飯店提供病友舒適的住房環境，減少偏鄉癌友交通往返及住宿的開銷，讓他們能安心治療。

門諾醫院指出，該計畫的費用主要是將捐款者對偏鄉醫療的支持轉化為實際的行動，迄今已協助超過15位癌症患者，其中，最遠的病患來自台東長濱。

受計畫幫助的陳先生家住瑞穗鄉，從事保全工作，日前因發燒、身體不適就醫被確診為咽喉癌第二期，門諾醫院考量陳先生的交通、經濟及身體狀況，啟動「安心醫療住宿」計畫，讓陳先生與其妻子在他每次療程結束後，就近入住飯店，免於長途就醫的辛勞。

陳太太表示，丈夫為了對抗癌細胞，要進行6至7次的化療外，還有35次的電療必須完成，每次化療結束後，能明顯感受他身體的疲累及化療所帶來的不適感，每次看著他獨自忍受身體上的疼痛，除了默默陪伴，似乎無法多做什麼，好在醫院為提供舒適、方便的住宿環境，讓他能安心休息、條養體力，不須舟車勞頓趕回瑞穗。

門諾醫院癌症資源中心表示，「安心醫療住宿」計畫申請資格為該院屬偏鄉就醫或需跨縣市的癌友，以中低收入戶、清寒戶及邊緣戶為優先對象，希望藉此照顧更多需要幫助的患者，讓他們能無後顧之憂的安心治療，早日恢復健康。