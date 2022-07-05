調查局懷疑，「中華愛國同心會」接受大陸國台辦政黨局等單位資助，涉嫌在台發展組織並以暴力手段抗議法輪功，推動「反送中」的香港民運人士黃之鋒、何韻詩等人，將創會會長周慶峻及成員蕭勤、副會長李有明、「抗日協會」理事長鄭建炘4人依違反《國安法》等罪送辦。但台北地檢署調查，因周死亡，其餘3人行為不構成《國安法》處罰的發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織行為，認定3人罪嫌不足，5日將周男4人不起訴，另通緝周妻林明美、愛國同心會祕書長張秀葉2人。

調查局懷疑，愛國同心會創會會長周慶峻與妻子林明美2011年在大陸湖北省當陽市投資人民幣20萬元開設魚塘，與當地台辦接觸後，接受國台辦政黨局、湖北、廈門等台辦涉台人員資助，陸方以每月台幣10萬元額度，資助周慶 峻夫婦在台發展組織。

周慶峻夫妻2019年自大陸攜帶美金1萬元及人民幣2萬元來台，指示祕書長張秀葉作為該會經費外，國台辦政黨局並提供1年3次落地招待的旅遊資源，以該會在台發展組織。該會即長期以宣傳車為中共宣傳，抗議法輪功、暴力恐嚇台獨及港獨人員、以中共金援扶植陸配參與地方選舉。

周慶峻另支持鄭建炘成立台灣人民抗日協會，規劃舉辦兩岸和平統一相關活動，周以贊助經費及動員聲援，2019年國台辦政黨局並邀請愛國同心會、抗日協會人員一起赴廈門參加海峽論壇活動，並規劃以暴力恐嚇推動「反送中」的香港民運人士黃之鋒、何韻詩等人，甚至發動抗議罷免前高雄市長韓國瑜行動。調查局依違反《國安法》、《反滲透法》將周慶峻等人送辦。

但北檢調查時，蕭勤承認有向周領錢，但不知是受中共資助，並稱愛國同心會不正常，到大陸機票是自己出的，副會長李有明則稱他是幫周開車，沒有支薪，副會長是周隨口封的。鄭建炘說，只有辦抗日活動曾拿該會的錢。

檢方認為，依《國安法》規定不得為大陸地 區、境外敵對勢力發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織，而僅單純加入組織，並不在該法處罰範圍內，這些人雖有出席海峽論壇、接受陸方招待、受周慶峻指示蒐集香港民運人士行蹤，因並非發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織行為不構成《國安法》，將蕭勤3人不起訴，至於被控涉《反滲透法》的周慶峻因死亡，另獲不起訴處分。