韓國政府5日表示，當地6月CPI(消費者物價指數)大漲且超乎預期，年增率創近24年來最高，同時，月增率也有0.6%。至於剔除波動較大的食物以及能源後，韓國6月核心CPI年增3.9%，增幅也是繼2009年2月以來最大。

韓國6月CPI年增6%，明顯高於5月的5.4%，超過市場預估5.9%外，也是連續15個月都大於當地央行的容忍值2%。約莫24年前，也就是亞洲金融風暴尾聲時期，韓國也曾出現過CPI高達6%現象。

6月時，韓國央行曾預估，當地實際通膨應該會比預測來得高。另外，會先評估整體債務償還能力，避免金融市場波動過大，再來決定7月是否還要再升息力抗大漲通膨。

自2021年8月迄今，韓國央行已升息5次，每次都升1碼之下，當地利率來到1.75%，創2019年中以來最高。但當地通膨有失控之虞，若韓國央行打算7月中1次大升兩碼的話，升息幅度將創有史以來最大。

4日，全球信評業者標普全球評級(S&P Global Ratings)預估，由於能源以及大宗商品價格大增，預計韓國2022整年的通膨平均值，有機會上看5%。另外，韓國往後幾年的通膨預估，分別是2023年的2.4%，還有2024以及2025年的1.8%與1.6%。