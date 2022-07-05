晶圓代工廠世界(5347)股東常會通過配息4.5元，昨（4）日以68.9元參考價除息交易，惟開低走跌下探近27月低點，終場收黑2.03％陷貼息。今（5）日在買盤敲進下跟隨大盤同步強彈5.78％至71.4元，填息率達約57.78％，早盤維持約2～3％漲勢，力拚站穩填息路。

世界先進2022年首季稅後淨利40.91億元，季增達10.11％、年增達84.85％，每股盈餘（EPS）2.5元，連5季創高。5月自結合併營收創53.2億元新高，月增18.6％、年增達56.04％，累計前5月合併營收232.97億元、年增達47.82％，續創同期新高。

世界先進先前法說對第二季展望維持樂觀，預期營收將季增達12.7～15.6％、連10季改寫新高，毛利率將續升至48.5～50.5％、營益率續升至37～39％，出貨量可望季增約7％、達26.3萬片8吋晶圓。法人預期第二季營運應可順利達成財測目標。

不過，由於客戶端對消費性面板驅動IC（DDIC）進行庫存調漲、訂單需求急遽下修，市場傳出世界先進訂單能見度由約5～6個月縮短至4個月，雖然空出產能將轉為生產電源管理IC（PMIC），但第三季產能因此恐無法維持滿載，預期將降至90～95％。

世界先進今年產能估增約9％、至約314.8萬片晶圓，其中晶圓三廠2.4萬片、晶圓五廠規畫的2萬片新產能均已簽署長約，整體平均售價（ASP）將略高於既有產能。法人認為，世界先進全年營運仍可望維持成長、再創新高，惟下半年營運成長將面臨修正壓力。

美系外資近期出具最新報告，認為面板驅動IC（DDIC）及亞系電源管理IC（PMIC）客戶庫存已成嚴重問題，成熟製程下半年稼動率難達滿載水準，將出現訂單削減及產能重分配，對此給予世界先進「持平」評等、目標價自135元調降至100元。

美系外資認為，持續增加的庫存壓力，將更早且更大幅拖累LCD面板驅動IC定價和出貨量，而OLED面板驅動IC前景也可能轉弱。而電源管理IC下半年也面臨庫存問題，意味供過於求情況可能比預期更早，將世界先進明後2年每股盈餘預期分別調降10％、9％。