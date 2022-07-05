國民黨台北市議員王鴻薇昨（4日）晚間踢爆民進黨桃園市長參選人林智堅涉嫌抄襲。對此有鄉民直言，林智堅應該比照當年同樣被爆出論文抄襲的國民黨高雄市議員李眉蓁辦理，但許多鄉民紛紛回應「不可能」，因為「綠色是可以原諒的顏色」。

對於王鴻薇的爆料，林智堅表示，「中間過程完全沒有問題，這些爆料內容先前就遭披露，這也不算是什麼新聞，已是舊聞，他絕對禁得起考驗！」

對此有鄉民狠酸「迴力鏢打到自己了」、「給年輕人一個犯錯的空間好嗎?」、「一定又是綠能」、「教育部該出來了吧 藍=籃 直接改通用字就行」。

也有鄉民們提到，當年代表國民黨參加高雄市長補選的市議員李眉蓁同樣被爆出論文抄襲，當時李在記者會哭著道歉，也表示願意放棄學位，對此痛批「比照李眉蓁案要抄襲就拔掉學位吧」、「當時怎麼打李眉蓁的，現在全部打回去」、「當初嘴李眉蓁的出來罵了沒」、「李眉蓁還能不能申請恢復碩士學位呢」。

但有更多鄉民無奈的表示「綠色是可以原諒的顏色」、「打死不認錯，綠軍專長」、「你以為死忠的會在意嗎」、「綠能你不能，黨永遠不會有錯」、「民進黨會認錯，那就像白天看到鬼，不可能！」