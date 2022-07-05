內政部今日發布今年第1季全國房價負擔能力指標，本季全國房貸負擔率為38.35％，較上季增加0.52％，較去年同季增加1.81％，變動幅度穩定，房價負擔能力維持「略低」等級。六都當中，僅台北市、桃園市今年第一季房貸負擔率減輕，其餘4個直轄市均較前季上升。

房貸負擔率主要為計算中位數所得家庭購買住宅時，每月支付房貸金額占中位數家戶可支配所得的比率，以呈現家戶房貸負擔情形。就本季全國房貸負擔率變動原因分析，其中全國中位數住宅價格較上季上升20萬元，由820萬元升至840萬元，負擔率增加0.92％，五大銀行平均購屋貸款利率上升0.016％，由1.352％調至1.368％，負擔率略增0.05％。而中位數家戶可支配所得增加1.20％，由86.64萬元增加至87.68萬元，負擔率減少0.45％。

內政部指出，本季6都房貸負擔率部分，台北市64.91％、新北市51.45％，房價負擔能力屬「過低」等級；台中市為45.08％屬「偏低」等級；台南市36.84％、高雄市35.59％及桃園市31.50％，均屬「略低」等級。相較上季，台北市、桃園市因家庭可支配所得增幅大於中位數住宅價格增幅，本季貸款負擔率較上季分別下降0.18％、0.26％，購屋負擔略有改善，其餘4個直轄市均較前季上升。

在14縣市房價負擔能力部分，屬於「可合理負擔」等級有雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣及基隆市等5縣市；「略低」等級有宜蘭縣、新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣等9個縣市。

內政部表示，目前房貸利率處於較低水準，升息幅度相對於房價及所得變動對負擔率影響小，但民眾在購屋時仍須審慎評估整體利率調升對於未來還款負擔的影響。

對於投機客短期炒作抬升房價，加重影響自住購屋民眾負擔的不公平情形，內政部將持續推動修法予以遏止，同時推出300億租金補貼等措施，以維護租屋族住房權益。