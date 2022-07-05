台北市議員王鴻薇昨爆料民進黨提名桃園市長參選人、現任新竹市長林智堅的碩士論文，涉嫌抄襲竹科管理局45萬招標案的研究報告，結論一字不差。（陳薏云攝）

台北市議員王鴻薇昨爆料民進黨提名桃園市長參選人、現任新竹市長林智堅的碩士論文，涉嫌抄襲竹科管理局45萬招標案的研究報告，認為林應該說明清楚。（陳薏云攝）

民進黨政治人物論文門再起！台北市議員王鴻薇昨深夜爆料，民進黨提名桃園市長參選人、現任新竹市長林智堅的碩士論文，涉嫌抄襲竹科管理局45萬招標案的研究報告，從題目、研究方法、文獻、錯字幾乎相同，整本論文49頁，只有7頁沒抄襲，就連附件引用的民調小數點都一樣。痛批「政府花錢標案，卻被林智堅全部抄去，等同侵佔政府智慧財產權，是學術詐欺行為！」

王鴻薇說，竹科管理局於2007年12月招標「以ＴＣＳＩ模式評估新竹科學工業園區之週邊居民滿意度」民調委辦案，由中華大學得標，2008年6月寫完結案報告，而林智堅於同年7月提出論文「以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度」。從題目以及內文的6個章節幾乎全部抄襲，整本統整下來，只有第二章的一至四節，短短的7頁是原創內容。

王鴻薇對比後發現，兩者「連錯字都一樣」；如竹科報告在緒論裡將「籃球」誤植成「藍球」，林智堅的碩士論文也是寫成「藍球」；整個論文最重要的緒論及結論也都一模一樣，連文獻及附件都一樣，痛批「實在離譜！」另外在論文內的謝詞，林智堅是完全空白，王鴻薇揭露原因表示「因為抄襲的結案報告沒有謝詞，沒得抄！」

王鴻薇再度強調，重點除了抄襲外，林智堅抄襲的是政府的標案，是花費45萬公帑委託中華大學的標案，卻整本變成林智堅的論文，而且這份委任的標案結案報告，居然從未在網上公佈，檔案都藏在竹科管理局，因此才會時隔這麼久都無人揭露，王鴻薇強烈要求，竹科管理局要對林智堅的抄襲及侵犯智慧財產權做法律追訴，如果這樣縱放，「那大家都來抄就好啦！」

而針對林智堅對外放話，這篇論文的撰寫過程中，曾與中華大學教授賀力行及中華大學博士王明郎三人在2008年4月報名參加「管理策略與經濟發展學術研討會」，聯名發表「以ＴＣＳＩ模式評估新竹科學工業園區之民眾滿意度」文章，並且都有參與文章發表過程，之後再引用在論文上，並無抄襲。王鴻薇質疑此說法，兩個教授與學生一同參加研考會這個說法已經很詭異，「另外若真的有參與文章撰述，那為何標案的結案報告上沒有林智堅的名字呢？」