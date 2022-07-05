南韓28歲人氣男星南柱赫，日前遭到多人爆料在學生時期是校園惡霸，還遭受害者指控遭他言語羞辱、暴力相向，重挫南柱赫的優質形象，雖經紀公司曾2度出面澄清仍遭眾人非議。而被網友封為「最強狗仔」的南韓八卦媒體Dispatch（D社）近日也出面公開真相，再度引起熱烈討論。

南柱赫一出道就憑著俊俏臉蛋與187的高挑身材受到矚目，近期還在tvN夯劇《二十五，二十一》中飾演超暖男主角而再創事業巔峰，優質形象深植人心。但不久前他卻在網路上被人爆料學生時期是校園惡霸，不僅對同學言語霸凌，將對方當小弟使喚，甚至看對方不順眼時就將對方當沙包打，使受害者身心受創，引起軒然大波，經紀公司雖多次出面澄清「不是事實」並揚言提告，仍受到輿論批評。

對此，被封為「最強狗仔」的南韓八卦媒體D社，今（5）日稍早也推出相關報導，採訪到南柱赫學生時期的18名同學以及2位班主任，總結得出南柱赫在學生時期並沒有出現校園暴力的行為，頂多只有上課遲到、成績不太好。同學還透露南柱赫在當時所在的理科班與文科班的樓層不同，他偶爾會在下課休息時間跑去文科班找認識的朋友，孩子會在教室後面玩摔角遊戲，但在他們的印象中，當時的氣氛並不緊張，感覺比較像是男生之間的打鬧。

兩位班主任也強調，當時還是可以體罰的年代，就連女老師都會拿著棍子，也有不少學生的家長親自拿著棍子送給老師們，希望老師可以代為管教孩子，因此在他任職其間不可能會發生校園暴力的事情。班主任甚至願意賭上教師人生的自尊心替南柱赫擔保。不過，D社也強調這只是證詞的一部分，無法直接當作證據。

而網友看到新聞後也紛紛表示「頂多遲到，哈哈哈哈哈！笑死我了」、「校園暴力好像成了拉明星下水最簡單的方法」、「南柱赫馬上出來道歉：對不起我上學遲到了 」、「哈哈哈哈，當明星上學遲到成績不好也要被扒出來」、「南柱赫：米安內呦，我遲到了呦」再度在網路上掀起熱議。