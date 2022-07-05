林聿騰說，室內空氣會比室外空氣髒２至５倍，因此最好是引導室內氣流的方向，讓乾淨新鮮的空氣進入室內，排出遭受汙染的空氣。（吳建輝攝）

彰化1名52歲的張姓男子，染疫後在自家3樓隔離，太太與子女則住在2樓，原以為分層、分房就安全，沒想到3天後全家都確診，衛福部彰化醫院胸腔外科主任林聿騰表示，主因是空氣不夠流通，應避免門窗緊閉，讓病毒留在通風不良空間裡，因而擴散到3樓外，甚至是2樓，形成傳染途徑。

張男解除隔離後到醫院回診，跟醫生抱怨明明都已經完全隔離了，還是傳染給妻小，不知問題在哪裡，他說他確診2周前就有症狀，就不敢回家住在工地宿舍，沒想到果然確診，後來回家居隔，請家人快篩後都陰性，他自行隔離在自家3樓客房隔離，沒想到3天內妻兒還是陸續確診。

林聿騰指出，張男確診後已經和家人完全隔離，不管在室內清消、戴口罩、洗手等防疫措施上面都執行得徹底，因此他研判問題是出現在空氣不流通，張男為了隔離舒適，全天冷氣門窗緊閉，導致病毒在通風不良空間停留，因此擴散出去。

林聿騰說，室內空氣會比室外空氣髒2至5倍，因此最好是引導室內氣流的方向，讓乾淨新鮮的空氣進入室內，排出遭受汙染的空氣，像是可以在窗戶上安裝一台抽風機，將染疫者所住處室的氣體往外抽，引導通風加快換氣，進而降低空氣中的病毒濃度。

林聿騰強調，我們大部分的時間都停留在室內，所以室內的空氣品質與身體健康息息相關，因此不只是為了防疫，平時就要做好室內的換氣與空氣流通，讓病毒、建材等既有的有毒化學物質、潮濕所產生的黴菌孢子等治病物質排出，讓影響降到對低。