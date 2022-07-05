2.0黃金版美國F-16戰機

為了慶祝美國空軍建軍75周年，愛荷華州空軍國民警衛隊參考1996年50周年慶的紀念版塗裝，重現金光閃閃的F-16A戰機。

據《防衛部落格》（Defence Blog）和《任務與目標》（TASK & PURPOSE）報導，第185戰機聯隊（185th Fighter Wing）重新設計，並靜態展示的這架黃金戰機是2.0版，而最初的原版是1996年慶祝美國空軍建軍50周年所塗裝。

而2.0黃金板F-16就像原版一樣，機身上一邊印著「蘇蘭的驕傲」（Pride of Siouxland），另一邊則大大印著「蝙蝠50周年」（The Bats 50th Anniversary），而腹翼上則寫著「1946-1996」。

而把整架F-16塗裝金色是第185戰機聯隊前指揮官史旺斯特倫（Dennis Swanstrom）所設計，當蘇城（Sioux City）戶外展示的「戰隼」（Fighting Falcon）沐浴在陽光中，引發關注時，把它塗裝成金黃色的構想便逐漸成形。

Gold F-16 returns!!! 185th ARW of Iowa ANG remakes the famous “Pride of Siouxland” 185th FW 50th Anniversary gold F-16 from 1996 to commemorate unit's 75th Anniversary this year. pic.twitter.com/meFOnI5WmC — Fighterman_FFRC (@Fighterman_FFRC) July 2, 2022

而F-16之父美國空軍已故將領鮑伊德（John Boyd）是在1960年代末和1970年代初構思出這款戰機，他一直主張，不要為了鍍金這類不必要的特性，而增加重量，並減少戰機在空中纏鬥時的機動性。要是他知道，自己的寶貝整架被塗成金色，八成會在墓中輾轉反側。

事實上，1996年最初將灰色塗裝的F-16變身，別說是漆成閃閃發光的金色，連漆成其他顏色都是十分罕見，並不可思議的事。

無論如何，出身內布拉斯加（Nebraska）農家的史旺斯特倫1987年當上第185戰機聯隊指揮官後，基於自身有行銷背景，擅長宣傳，於是將隊上的每架F-16的機頭都畫上卡通裝飾，其中有1架畫上戴著將領軍帽的鬥牛犬，上面以全部大寫的英文寫著「大老闆」（THE BIG BOSS）。1996年美國空軍成軍50年，也就是史旺斯特倫服役空軍30年時，這戰機藝術更達顛峰。