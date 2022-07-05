新竹市長林智堅過去在中華大學的碩士論文遭指控抄襲，清大通識中心兼任助理教授、國民黨文傳會副主委何志勇今表示，這件事情本身就有爭議，但要看當時竹科與中華大學簽約內容，才能釐清全貌，中華大學相關研究案教授也應解釋。（周志豪攝）

碩士論文被爆抄襲竹科報告 林智堅回應了

新竹市長林智堅過去在中華大學的碩士論文遭指控抄襲，清大通識中心兼任助理教授、國民黨文傳會副主委何志勇今表示，這件事情本身就有爭議，但要看當時竹科與中華大學簽約內容，才能釐清全貌，中華大學相關研究案教授也應解釋。

「認為林智堅的論文有瑕疵」，何志勇指出，台灣對論文看得比較淡，但在國外如美日澳入學都會簽類似合約，不要說是論文，作業抄襲就退學，這是做學生最基本認知，何況要從政者，他們是對外要做榜樣。

何志勇表示，要釐清林智堅論文抄襲案，要看當時委託單位竹科與受委託者委託合約內容，看有沒有授權允許公開發表，但通常都不會，因為這是政府提供的資料，有涉及智慧財產權問題。

至於另外有一說是林智堅幫老師代筆，何志勇說，這就要問問看林的老師，但中華大學教授對外發表的論文沒有林的名字，林的論文則只有自己屬名，這又涉及姓名使用權問題，也有涉及著作財產權，這要看內部共同著作者怎麼安排。