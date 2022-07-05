大陸國家衛健委今天（7月5日）召開新聞發佈會，介紹健康中國行動實施以來進展與成效。健康中國行動推進委員會辦公室副主任、國家衛生健康委規劃司司長毛群安介紹：目前，中國人均預期壽命提高到77.93歲，主要健康指標居於中高收入國家前列。

毛群安表示，《「健康中國2030」規劃綱要》2020年階段性目標總體如期實現，健康中國行動2022年主要目標提前實現。健康中國行動實施取得了5個階段性成效：

一是健康促進政策體系基本建立。大陸國務院成立健康中國行動推進委員會，建立健全會議調度、工作督辦、監測考核、地方試點、典型案例培育推廣等機制，實現省、市、縣聯動推進。

二是健康風險因素得到有效控制。建立國家健康科普專家庫和資源庫、全媒體健康科普知識發佈和傳播機制，圍繞健康知識普及、合理膳食、全民健身、控煙限酒、心理健康、健康環境促進等，全方位控制影響健康的風險因素。居民健康素養水平提升到25.4％，經常參加體育鍛鍊人數比例達37.2％。

三是全生命週期健康維護能力明顯提升。圍繞重點人群，健全完善健康保障體系，不斷提升健康服務能力。婦女兒童「兩綱」、「十三五」規劃目標全面實現，兒童眼保健和視力檢查服務覆蓋率達到91.7％，兒童青少年總體近視率年均下降幅度基本接近預期目標，全大陸報告新發職業病病例持續下降。

四是重大疾病得到有效遏制。針對心腦血管疾病、癌症、慢性呼吸系統疾病、糖尿病等重大慢性病，以及各類重點傳染病、地方病，持續強化綜合防控措施，有效遏制發病率上升趨勢，重大慢性病過早死亡率低於全球平均水平。

五是全民參與的氛圍日益濃厚。通過線上線下多種方式、新媒體傳統媒體多種渠道，廣泛深入普及健康知識。推進健康中國行動專網建設，舉辦「健康中國醫者先行」、知行大賽、「健康達人」等活動。