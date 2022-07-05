今年2月俄烏戰爭爆發，讓原本因疫情而緊繃的供應鏈雪上加霜，通貨膨脹數字開始直線上升，美國聯準會與各國央行選擇升息因應。近期大宗商品玉米、小麥及銅的價格出現回落，有專家認為，此狀況代表通膨即將觸頂，是目前正在降溫的實際證據，對於股、債市等金融市場算是好消息。

綜合外媒報導，今年以來天然氣價格上漲6成，但第二季前已回落3.9%，原油價格也從每桶120美元降至每桶106美元，小麥、玉米與黃豆的價格也回到3月初的水準。

不僅如此，今年5月以來，棉花的價格已經下跌超過3成，銅與木材的價格也分別降低22%與31%，即使目前大宗商品的價格仍處在高位，但這一波的回落已經讓部分投資者嗅到通貨膨脹觸頂的味道。

基金管理機構Navellier & Associates董事長兼創辦人Louis Navellier表示，「大宗商品的價格下滑，可以被視為通貨膨脹降溫的明確跡象。」摩根大通分析師Tracey Allen則發現，6月底有150億美元的資金撤出大宗商品期貨市場，已連續4周出現資金離開大宗商品市場，今年以來金額累積達1250億美元。

有不具名的分析師認為，近期大宗商品價格下跌，有部分原因是投資者開始將資金撤出市場，原先他們湧入燃料、金屬和農作物市場以對抗通貨膨脹所帶來的負面影響。

報導提到，疫情、國際政治局勢與極端天氣因素對大宗商品價格的壓力已經減緩，近期美國、歐洲與澳洲天氣轉好，許多人希望提高農業生產效率，彌補俄烏戰爭造成的糧食缺口。