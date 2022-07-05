因《超偶》出道的女歌手朱俐靜2020年被確診罹患乳癌，昨(4日)家人宣布她已於3日病逝，消息傳開引來許多圈內好友不捨，昨星座專家唐綺陽直播時也忍不住哽咽，表示：「大家知道她（朱俐靜）是我表妹吧？」並說射手座的天性就是喜歡把快樂帶給別人，回到家時「悲傷留給自己」，對表妹驟逝有太多不捨。

唐綺陽去年10月曾在臉書發文「科普」自己的冷知識，除了被指出幫《誰來晚餐》配音兩年，更指出：「德高望重的郎祖筠、郭子是我北藝大大學同班同學」、「張玉嬿也是，跟她還曾是室友」，也說到：「朱俐靜是我表妹喔～（她媽媽姓唐，是我堂姑姑，外公我得叫堂叔公，教過我書法）」，引來朱俐靜本人發文說：「喔耶，我是姊姊永遠的忠實粉絲，就說~我們家的聲音跟才華都是很不錯的」。

朱俐靜過去曾發文讚和唐綺陽的優良基因。（圖／翻攝自朱俐靜 Miu Chu臉書）

昨唐綺陽工作直播前才聽聞表妹病逝噩耗，「我剛剛看到這個新聞，我就告訴我自己，我還是要把情緒Hold住」，她也希望大家能將悲痛轉換成祝福，希望朱俐靜一路好走，另一方面她也坦言沒有趁表妹還在世時給對方更多關心，「就是應該要知道她笑臉的背後有很多擔心跟害怕，只是她沒有說出來」。

唐綺陽說，射手座的朱俐靜就是典型將悲傷留給自己的人，在外看起來好好的、很有禮貌，似乎把自己顧得很好，反而會讓人忽略要多關心她，「所以以後…我現在知道我要關心誰了」，並也提醒大家生病的人並不會主動討關心或安慰，「有的人就會把他掩藏起來，有時間就多關心身邊的人，生病如此的短暫，珍惜每一天。」