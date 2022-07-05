為提振受疫情衝擊的傳統市場及夜市商機，經濟部號召全台傳統市集於7月起連續4週舉辦「半價銅板購」活動，高雄市知名的鳳山青年、龍華、國民等12處市集參與，民眾只要在合作的市集憑當日於攤位購買商品、行動支付消費紀錄或單據等消費證明，即可以50元銅板價加購每份價值至少100元的優惠商品組合，每處市集每週提供至少400份，超值優惠歡迎民眾共襄盛舉搶好康。

高雄市經發局長廖泰翔表示，高雄各個市集都具地方特色，感謝經濟部發起的「半價銅板購」活動，以優惠組合好康吸引民眾多來逛市集採買，提振市集消費買氣。這次「半價銅板購」活動，高雄有龍華、國民、三民第二、前鎮第二、鼓山第一、哈囉等6處市場，以及鳳山青年、吉林、喜峰街、興中、大社青雲宮、大樹久堂等6處夜市熱情參與，民眾在指定活動時間憑消費紀錄就可以50元限量換購到市價至少100元的商品組合。

各參與市集提供的百元商品組合內容豐富，包含生鮮食材、加工食品與雜貨、特色美食小吃、飲料與百貨等組合等，部分市集每週還提供不同優惠組合，包括新鮮蔬果、現宰肉類鮮魚、香辣麻辣鴨血及酥脆雞排等，每週商品組合多達130種以上，類型多元，總價值高達200萬元，每週份數有限。

高雄市公有市場聯合自治總會理事長李國祥感謝經濟部與高市府合辦接地氣的活動，協助因疫情受創的市場，希望活動推出能提振傳統市場買氣與經濟。吉林夜市管委會主委陳浩陽也表示，之前疫情升溫嚴重影響攤商生意，幸好全民團結防疫。同樣感謝經濟部與市府舉辦振興活動，幫助攤商店家短期內振興經濟，強調會遵守防疫規範，歡迎民眾到高雄迺夜市。

經濟部「半價銅板購」活動7月起連續四週辦理，傳統市場活動時間為每週三（7月6、13、20、27日），列管夜市活動為每週六（7月9、16、23、30日），完整參與活動市集名單、活動時間及最新每週優惠商品組合，可查閱「台灣市集gogo購」臉書粉絲頁、經發局臉書粉絲頁或撥打0800-688-818將有專人提供協助。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)