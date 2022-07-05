挪威工會最新告知路透，挪威海上油田的工人從周二開始將發起罷工；預計當地石油和天然氣產量都會受影響。

罷工工人要求加薪，以彌補高通膨影響。而值此之際，歐洲面臨俄羅斯切斷油氣供應的威脅，油氣價格正升在高位。

工會領導人Audun Ingvartsen說，罷工已經開始。

挪威政府表示，將密切關注該衝突，如果出現特殊情況，政府可以進行干預並制止罷工。

挪威國家石油(Equinor)此前表示，周二當天的油氣每日產量將減少8.9萬桶當量，其中天然氣占了2.75萬桶。

挪威石油天然氣協會(NOG)在周日表示，罷工將讓周三的天然氣產量進一步下滑，日產量將進一步降至29.2萬桶當量，相當於平時產量的13%。

而周三的石油日產輛將減少13萬桶，約產量的6.5%，符合於路透的估算。

根據路透的推估，如果罷工到本周六進一步升級，挪威近4分之1的天然氣產量將關閉，該國15%的石油產量將停產。

罷工分三階段進行，從周二當地晚間10點開始三處油田的罷工，周三深夜再擴展三處油田，周六可能再擴大到其它油田的停產。

初步消息傳出之時，歐洲基準的荷蘭天然氣期貨價格漲到162.9歐元，為今年3月8日以來新高。