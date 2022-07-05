星宇航空在疫情期間穩健開闢亞洲各航點，其中日本航點目前已有東京、大阪及福岡三個城市，下半年將陸續增闢其他日本新航線。也因應東北亞市場需求以及增加日本航線計畫預作準備，首度招募日籍客艙組員。應徵者男女不拘，擁有日本文部省認可國內外大專院校以上學歷，以及合格英文檢定證明，無論是否具備客艙組員經驗，都可報名。

星宇航空指出，隨著全球疫情逐漸趨緩，日本政府近日放寬邊境政策，讓受疫情影響而管制二年多的台日邊境再現曙光。星宇航空執行長翟健華表示，看好疫後東北亞市場，並為強化台日間航班服務品質，首度招募日本籍客艙組員。星宇航空於疫情期間持續拓展新航點，今年2月更為國內首家導入A330neo雙走道客機的航空公司，積極為後疫情時代的旅遊市場佈局。

日籍客艙組員招募計畫報名時間至2022年7月26日止，分為英文視訊面試、現場甄試及體格檢查三階段，預計9月初在日本東京進行面試，目標錄取48名。錄取者規畫明年2月在桃園運籌中心進行為期約3至4個月的地面訓練及機上實習，這批新人將成為首批使用運籌中心員工宿舍的客艙組員。完訓後會以東京為派遣基地，為來往台日航線等國際航班提供服務。

星宇航空日前已向櫃檯買賣中心申請公開發行，申報生效日期預計7月12日，外界預期第三季下旬將登錄興櫃。