鴻海(2317)公布2022年6月級第二季營收同步「雙升」，與上半年同步改寫同期新高，表現優於公司及外資預期。日系及美系外資出具最新報告，認為第三季營運成長未見趨緩跡象、長期展望維持樂觀，分別給予「買進」及「優於大盤」評等，目標價維持145元不變。

鴻海股東常會通過配息5.2元，昨（4）日以101元參考價除息交易，首日開高填息20％後收黑、險守100元關卡，今（5）日在大盤反彈下開高上漲3％至103元，填息率達40％，早盤維持逾1％漲幅，力拚重返並站穩填息路。不過，三大法人昨日擴大賣超達1.09萬張。

鴻海公布2022年6月自結合併營收5261.95億元，月增5.71％、年增達31.02％，站上今年高點，帶動第二季合併營收1.51兆元，季增7.26％、年增達11.3％，累計上半年合併營收2.91兆元、年增8.08％，三者均改寫同期新高，表現優於公司預期。

展望後市，鴻海表示對第三季展望維持審慎樂觀，但仍需密切關注通膨後續發展。以目前能見度而言，狀況約與市場預期相當，若與去年同期相比則可望顯著成長。由於目前對於全年展望同步提高，預期表現將優於原先的持平預期。

日系外資指出，鴻海第二季營收年增率超過市場預期的8～9％，儘管尚未給予第三季營收確切數據展望，但強調目前能見度大致符合市場預期，代表營收將有顯著年成長。電動車業務方面進展順利，且進度略有超前。

展望後市，儘管面對中國大陸封控和宏觀不確定性，由於產品結構持續改善，電動車、半導體和關鍵零組件的貢獻持續提升，鴻海對今年獲利成長和2025年毛利率達10％目標充滿信心。

整體而言，日系外資預期受惠產品結構的改善、內部優化和需求復甦，看好鴻海今明2年營業利益將成長12～19％。同時，電動車業務將帶來潛在調升空間，且尚未納入預期內，目前股價本益比估值具吸引力，維持「買進」評等、目標價145元。

美系外資則指出，鴻海第二季營收年增率超乎預期，營收規模擴大可望推動毛利率達6.1％，帶動獲利季增8％、年增7％，每股盈餘估2.29元。第三季營收展望出估為持平或年增4～15％，顯示整體業務訂單需求持續，尤其是雲端伺服器和iPhone組裝。

由於第二季營收強勁且第三季出貨量可望持續，鴻海今年營收成長估自先前的持平調升至成長4～15％，美系外資預期將年增8％。儘管面對供應鏈中斷及總體經濟波動，鴻海今年營收成長表現使美系外資留下深刻印象。

美系外資認為，鴻海今年營收在逆風中維持顯著成長，源自於公司穩健的營運執行力、全球生產布局和市占率持續成長。鑒於第三季營運成長未見趨緩跡象，使今年營收成長動能增強，維持「優於大盤」評等、目標價145元。