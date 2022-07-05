夏天小黑蚊特多，一名居住在彰化地區的男網友分享，他去公園散步被小黑蚊叮，結果手臂像吹氣球一樣腫了大包，乍看像是骨折了，引起網友討論，不少同病相憐的網友激動直呼，小黑蚊真的可怕，之前被叮，腫到差點變蜂窩性組織炎。

一名男網友昨在臉書社團《爆廢公社》上發文說，他真的很怕小黑蚊，怕到光聽見小黑蚊就會起雞皮疙瘩，晚上到公園散步被小黑蚊咬了一下，結果手就變成這樣了。只見男子的左手臂被小黑蚊叮咬後，竟然像吹氣球一樣膨脹起來，乍看很像是骨折了。

一名男子去公園散步被小黑蚊叮，手臂竟然腫到像骨折。（圖／翻攝自爆廢公社）

男網友透露，他從小到大只要被蚊蟲咬，就會腫的特別誇張，而且還會奇癢無比，到了恨不得能將手鋸掉的程度。而市面上很多針對小黑蚊的防蚊液他都一一嘗試過了，但只要去到有花草樹木的地方，他就一定會被咬，那些防蚊液擦了完全都沒有用。

貼文引起網友熱議，「這是骨折了吧，好扯」、「這是被什麼蚊咬，史前巨蚊嗎？」另有不少網友爆共鳴說，「我也是，好像年紀越大，過敏體質越嚴重，我上次被咬腫了2天」、「我也會這樣，而且很容易留疤，我常備抗組織胺藥在家裡，被咬到就趕快吃」、「我之前也被叮，腫到差點蜂窩性組織炎，還打針吃藥，擦防蚊液都沒用」。

台灣鋏蠓又被稱作是「小黑蚊」，雌蟲嗜吸人血，以叮人痛癢難忍且紅腫多日不消而聞名，發生比較嚴重的月份主要是6至7月，出沒時間為中午至下午的時段，多叮人體小腿、手背、手肘等部位，部分民眾會產生奇癢、紅腫等症狀，嚴重者會產生過敏反應，為有效防治小黑蚊，可穿長袖衣物與鞋襪；或是使用防蚊乳液（含DEET對小黑蚊有效）、裝置細網目（55網目以上）的紗門及紗窗等。