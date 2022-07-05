前主播蔡逸帆3日剛過42歲生日，6月初與老公、女兒一家赴美國加州探親的她在臉書分享全家合照，並寫下生日願望「40++，願大家健康平安，世界恢復正常。」未料剛過生日，老公陳兆仁（Jeff）隨後卻也快篩確診新冠肺炎，送上意料之外的「生日驚喜」。

蔡逸帆與前中國石油公司副總經理陳恩立的獨子陳兆仁結婚超過10年，兩人育有愛女布布。蔡逸帆婚後家庭生活幸福美滿，時常於社群分享自己和家人的生活動態，3日剛過42歲生日的她才在臉書發布貼文慶祝生日，不料幾小時後她再度更新粉絲專頁，卻表示老公Jeff因為感覺喉嚨癢，經過兩次快篩，在美國時間7月3日清晨確診新冠肺炎。

蔡逸帆一家6月初前往加州探親，目前仍待在美國尚未返台。蔡逸帆說，因為家裡有老有小，老公確診後毫不猶豫就搬到旅館自主隔離，怕傳染給家人，還不讓蔡逸帆跟去照顧，只說有事會讓她知道，別擔心。老公愛護家人的行為也讓蔡逸帆在臉書寫下：「一個字–MAN！」

剛好在蔡逸帆慶生時確診，也讓Jeff對老婆感到抱歉，說不好意思讓她的生日變成這樣。蔡逸帆卻表示自己都幾歲的人了，壓根沒想過生日，而且禮物也提前到手了，直說謝謝老公。

蔡逸帆在貼文最後也寫道：「說真的，願望只有一個，就是你早日康復，不要有太多不舒服症狀。」她希望老公可以盡快康復，快點回到自己和女兒身邊，「已經很想你！」