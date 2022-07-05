「國民女神」陳妍希和大陸小生陳曉合作《神鵰俠侶》擦出愛火，小倆口在2016年結婚，並在同年底生下兒子「小星星」，幸福組成一家三口，雖然小倆口對婚姻生活低調，不過在生日時仍會放閃PO文為對方慶生，而今（5日）是陳曉的35歲生日，陳妍希也甜蜜寫下：「老公，每一年的生日願望都一樣，願你平安健康，快快樂樂的過好每一天」。

陳妍希在今天凌晨1分就準時在微博發文為陳曉慶生，她甜蜜寫下：「老公，每一年的生日願望都一樣，願你平安健康，快快樂樂的過好每一天」，並曬出陳曉喜歡的NBA球星Curry的球衣造型蛋糕，而今天除了是陳曉生日外，還是陳曉和陳妍希結婚6周年紀念日。

陳妍希微博全文。（圖／取材自陳妍希微博）

陳妍希罕見放閃發文吸引粉絲留言：「真夫妻就是甜」、「曉哥生日快樂！結婚紀念日快樂！妍希和曉哥還有小星星一家要幸福」、「姊夫生日快樂」。其實，陳妍希、陳曉日前罕見合體為雜誌拍攝封面照時，兩人互動超有愛，陳曉直誇老婆有智慧、胸襟和氣魄，陳妍希則大讚陳曉不僅會分擔家務，還會幫她按摩，小倆口互動散發粉紅泡泡，看起來就像熱戀中的情侶。

不過夫妻也坦言，兩人過去難免有磨擦，不過陳曉強調，兩人近期幾乎沒有吵架，陳妍希則感性說，夫妻相處會有摩擦很正常，「反而吵架才能溝通到一些平常不願意輕易說出來的話」，陳妍希指出，只要彼此能夠說出來且往好的方向發展，她認為吵架其實不算什麼。