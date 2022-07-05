知名前華視主播曾俞維，升格人母後常在臉書與網友分享育兒經，之前曬出產後暴肥的照片，更透露因此收到老公初戀情人嘲諷的訊息，讓她氣到下定決心減重，成功鏟肉17公斤，再度恢復昔日人人稱羨的傲人身材。

曾俞維曬出昔日暴肥的照片，她表示要有很大的勇氣才能PO上，透露生完孩子後，腰上長了一圈游泳圈，體重還從49kg暴增到66kg，有次和老公在路上碰到了他的初戀情人，只見對方依舊明豔動人，沒想到當晚老公就收到對方訊息「你老婆產後發福，你真的愛她嗎？」老公則是高EQ回應對方：「我太太給我生了可愛的兒子，照顧這個家，無心顧及自己的儀容，但她當年可是公司的女神。她身上歲月痕跡越多，我就欠她越多」，強調即便產後發福，對她的感情依舊不變。

曾俞維眼見老公霸氣維護她，下定決心要靠著飲食和運動瘦身，希望恢復昔日窈窕身材，結果不到4個月，就成功甩肉17公斤，體脂肪也從38％降到20％，更練出從小到大都沒看過的川字肌，她也不吝嗇分享必瘦攻略「減醣3原則」，更呼籲所有人要有「只要瘦得久、不要瘦得快，不然就會一再復胖」的觀念，尤其得能夠堅持下去才是重點。

網友眼見她瘦身有成，紛紛留言：「我們一起努力吧!讓說我們胖的人刮目相看」、「一直很想實施減醣飲食，可是有兩個小寶貝，覺得好難」、「當媽媽這麼鬱卒，需要大量熱量來撫慰傷痕累累的心」。