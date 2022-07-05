台北市第19期疫苗預約系統5日上午9時開放預約，提供5萬6777劑疫苗，其中首納入2萬5762劑Novavax疫苗，今系統開放1小時，Novavax已預約完成2817人。

第19期預約系統是開放以來最多疫苗種類，計有6種，其他疫苗完成預約情況包括莫德納1915人、兒童莫德納45人、BNT 533人、兒童BNT 686人，高端120人，預約至6日下午5時為止，提醒民眾把握時間，接種日期為11至17日。

台北市副市長蔡炳坤今指出，滿18歲以上就可選擇接種各類劑次的Novavax疫苗，預約系統今開放1小時，Novavax已預約完成2817人。

他表示，因應民眾需求，市府也協調台大醫院、台北長庚醫院、博仁醫院、中心診所、市立聯合醫院忠孝院區等5家醫院，於8日當天開放施打Novavax，民眾可直接向各醫院門診掛號接種，另外，11至17日北市還會有22家醫院提供1萬2460劑的Novavax疫苗接種。