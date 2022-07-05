全台最大線上旅遊平台易遊網APP至今已突破200萬下載數，為台灣綜合旅行社之冠。為歡慶易遊網APP達新的里程碑，今日發表全新品牌識別，並趕搭訂房創單週破億營收的國旅回溫趨勢，祭出APP首購旅遊金450元，並預告接下來更將透過FinTech深化旅遊生態圈，並預計於本月進行正式發表，敬請大家期待。

易遊網總經理賴秀媛表示：「易遊網一直以來以旅遊全商品一站購足的旅遊電商定位自居，並持續培養行動用戶，即便是疫情期間也不間斷。不僅2021年下載數超越2019年，更創下破10位數的營收表現，光是訂房就超過20億營收，其中行動佔比就高達8成，不僅在國旅推動上繳交亮眼成績單，更接軌行動消費深化用戶黏著。」

歷經兩年多的疫情洗練，易遊網首度以全新品牌識別展望未來，迎向即將復甦的旅遊市場。延續品牌最具代表性的綠色印象，以更具明亮愉悅的孔雀石綠 (malachite green) 重新定義，傳遞更活躍生動的旅色印象。在字型方面，以輕盈現代的字體，加上帶有速度感的傾斜效果，展現易遊網充滿活力的品牌形象，並呼應快速、機動、靈活的服務特性。

這次更新增了以窗景為概念的圖形識別，代表著乘載旅途回憶的窗框，同時也將ez兩字巧妙融合，期許易遊網APP能夠成為連結旅人與世界的第一扇窗。此外，還有全新吉祥物登場，以英文諺語easy peasy為發想靈感，其簡單容易的涵義，象徵易遊網的一站式服務，幫助旅人輕鬆完成旅遊大小事的便利特性，並延伸打造喜愛旅遊到處趴趴走的豌豆小子-「凹豆兒」，不管是出太陽、下大雨，頭上的豆莢用來防曬、遮風、擋雨樣樣行；旅途累了，還可以當成睡袋，補充體力充電再出發，展現熱愛探索世界的凹豆精神！

易遊網全新品牌識別，注入更多大無畏的冒險DNA，耳目一新的新氣息，期待傳達品牌源源不絕的活力與無懼挑戰的精神。未來除了持續深耕國旅市場外，迎接未來疫後出境旅遊復甦，已積極籌備旅遊商品與資源取得，像是疫情前易遊網機票一年線上開票量可達百萬航段，為佈局機票市場，已攜手新加坡航空與機票系統商亞瑪迪斯，新增NDC全新旅遊API運用(New Distribution Capability)，成為亞太區首批採用NDC的OTA，目的就是獲取更多豐富多元的機票方案選擇，建立客製化的預訂需求，甚至取得有具競爭力的票價。