高雄市楠仔坑運動中心5日舉行動土典禮，高雄市長陳其邁（前右二）出席。（林瑞益攝）

對於國民黨高雄市長參選人柯志恩說要反霸凌，高雄市長陳其邁5日對此沒有正面回答，僅說目前先把市政工作做好，加速市政建設，這是市民的期待。陳其邁也歡迎柯志恩入籍高雄。

陳其邁5日上午出席楠梓區運動中心動土典禮，對於霸凌議題，陳其邁表示，現在重要的工作還是把市政工作做好，市民最期待的也是市長能夠兩年拚四年，能加速推動市政建設。尤其攸關青年或父母，或在各項市政建設，都必須能夠加速，這才是市民最關心的。

對於柯志恩今天入籍高雄，陳其邁說，柯志恩委員是我過去立法院的同事，她今天入籍高雄，我也非常歡迎，歡迎她入籍。

至於運動中心，工務局說，此楠仔坑運動中心位於楠梓國道1號旁旗楠路的楠梓運動園區，計畫總經費為4.1億元新台幣，工程費為3億6810萬元，將保留原有游泳池並新建地上2層的中大型運動中心，是座結合游泳池的複合式運動中心，預計在2024年落成。