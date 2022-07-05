台塑(1301)今(5)日除息，每股配發現金股利8.2元，開盤參考價99.3元，台塑今開低走低，盤中跌幅逾4.3%，呈現弱勢貼息，股價最低觸94.3元。

台塑認為，第3季為石化產品傳統旺季，且大陸大陸解封，需求可望增加。由於第3季為聖誕節裝飾用PVC、天然氣管、包裝用 HDPE、農膜用LLDPE、飲料杯及水杯用PP、塗料及膠帶用AE等產品傳統需求旺季，加上大陸陸續解封，且各種刺激經濟政策出台(含擴大基礎建設及老舊社區改建等)，石化產品需 求可望增加。

台塑化(6505)OL-2排定8/16~9/30歲修，台塑第3季共12個廠配合歲修(仁武PVC/VCM廠、麥寮PVC/VCM/(鹵咸)/EVA/AE/ECH/C4廠、寧波PVC/AE/EVA廠)，比第2季5個廠(麥寮AE廠、林園AE/PP廠、寧波AE/SAP廠)增加7個廠，預期開工率87%，低於第2季91%。

台塑預計預期第3季營業額與第2季相當，不過，由於第3季有84億 元現金股利入帳，獲利可望優於第2季，惟仍須關注大陸振興經濟政策成效及疫情後續發展。

法人則表示，第三季起產品供給全面轉鬆。預估台塑第三季獲利季增、年增，主要係考量營業利益季減、年減：下游需求萎縮下，燒鹼、EVA供給轉鬆；天然氣成本上漲，拖累台塑美國轉投資收益季減；煉油利差擴大下，台塑化轉投資收益季增，股利收入約當貢獻每股1.32元。

台塑四寶將在7月11日公布第二季、上半年財報，屆時也會對下半年整體塑化產業營運做出更明確說明。