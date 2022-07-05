在選秀節目《超級偶像》第三季中拿下冠軍的朱俐靜，先前發片時透露2020年時罹患乳癌，治療過程承受許多痛苦，但仍保持樂觀積極，不料抗癌2年仍不敵病魔，於本月3日病逝，享年40歲，許多星友得知此消息，都感到不可置信，而她的摯友Lulu黃路梓茵得知此事的當下，也不禁崩潰痛哭，事後她發文，坦言難以接受這件事，為好姊妹哭求外界一件事情，讓朱俐靜好走。

朱俐靜上回現身已是去年10月，社群最後發文則是3個月前，本以為她只是在休息，沒想到臉書在發文，竟是家人證實她癌逝的消息，表示一向用音樂帶給眾人滿滿正能量的朱俐靜，不敵病魔摧殘，已於7月3日平靜離世，「對於工作，對於生活，她始終非常努力，她的離開，家人們都還在悲傷的情緒中，也還有很多事情要處理，懇求媒體記者能給家人們再多一點空間和時間」，承諾之後會再公布追思會的詳細資訊，感謝大家的體諒。

而Lulu在得知消息後，也在臉書發文，表示自己不僅是朱俐靜的摯友，也是她的粉絲，「她總是這麼溫柔又善良，也要讓我收工回家後才知道這件事」，自己是到如今還不知該如何面對她的消失，但仍想為朱俐靜站出來，請求一件事情，「懇請各位媒體用最溫柔並且不打擾的方式來追憶這位好姐姐，讓miu的家人保留一些空間，他們統整好訊息會一併通知大家的，拜託了，謝謝你們，謝謝」。

據《Ettoday》報導，Lulu與朱俐靜的緣分，始於當年Lulu主持校園活動時，當時朱俐靜剛出道發片，正在跑校園演出，兩人自此成了朋友，交情超過10年，情同姊妹，朱俐靜曾在臉書發過兩人的合照，最近期的一張，就是去年兩人一起同台演出時拍的，而朱俐靜癌逝的消息，是在Lulu錄影結束準備回家時聽說，當場難過得痛哭失聲。