迎戰九合一選舉，民進黨台北市長人選難產。前台北市長郝龍斌今在主持的《有話郝說》網路節目中表示，前交通部長林佳龍在太魯閣號事件後負責下台，但衛福部長陳時中卻不曾對去年萬華疫情道歉，就「政務官負責」而言，林比陳好。

郝龍斌說，疫情處理不好，陳時中對不起台北市民，也對不起全台民眾，要負最大責任；民眾或許健忘，但是在疫情期間罹病、排隊、甚至家有不幸者，仇恨值不會消失也不會遺忘，認同「仇恨值高容易被棄保」說法。

郝龍斌認為，林佳龍曾任台中市長，還是民進黨正國會少主，但民進黨這次縣市長選舉提名，民進黨主席蔡英文已在做「後蔡英文時期」布局，桃園、新竹、台北都是英系人馬出戰，陳時中也是英系，怎麼可能提名正國會的林參選？

郝龍斌說，陳時中防疫僅美化疫情績效做得不錯，2020年民眾要排隊買口罩，2021年疫苗靠捐贈，今年沒快篩、沒藥，累計死亡逾7000人，陳時中做為醫生，沒感受確診者與家屬痛苦、還說防疫績效好，準備落跑選台北市長，同理心在哪？

對國民黨台北市長參選人蔣萬安，郝龍斌呼籲，蔣對疫情、市政缺失要大膽、勇敢表達立場；對市政議題要有看法、市政願景，積極爭取年輕人選票。郝說，以蔣形象，爭取年輕選票不會太難，只要不要犯重大、戰略錯誤，應可笑著到終點。