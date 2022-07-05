俄烏戰爭導致能源進口成本大增，加上對中國貿易逆差攀升，德國5月出現30多年來首次貿易逆差，俄烏戰事也凸顯歐洲最大經濟體德國過於仰賴出口與製造業的罩門。

「華爾街日報」報導，修正季節性變因後，德國5月的貨貿出口較4月下跌0.5%，進口則上揚2.7%，導致德國出現10億歐元（約新台幣311億）赤字；4月時德國仍有31億歐元貿易順差，去年5月時順差更達134億歐元。

這是德國1991年以來首度單月進口大於出口。除貿易出現逆差，德國當前的經濟逆勢還包括高能源價格衝擊家庭支出，以及若俄羅斯持續斷供，德國國內恐被迫實施天然氣配給。

德國貿易由順差轉為逆差，部分是因俄烏戰爭帶來能源價格飆漲所致，從俄國和其他能源供應商的進口成本飆升，另由於西方對俄國制裁，德國對俄出口也急劇下降。在截至5月份的5個月裡，德國從俄國的進口量較去年同期增長54.5%，而對俄出口則驟降29.8%。

此外，德國對中國的貿易逆差今年又擴大。德國5月進口自中國的貨品較1月增長35%，德國對中國的出口卻無明顯變化。

不過德國對美國的順差有所增加，今年1到5月對美出口增加超過20%；許多德國出口商今年稍早有鑑北京堅持清零的防疫政策，開始把目光轉向美國市場。

儘管如此，隨全球經濟放緩、美國和歐洲經濟衰退的隱憂加劇，出口前景也正在減弱。7月1日一項對德國製造商的調查顯示，6月份出口訂單連續第4個月下滑。

牛津經濟公司（Oxford Economics）經濟學家拉考（Oliver Rakau）說：「最新的宏觀數據顯示，德國對外國市場需求及來自國外原物料供給的結構性依賴有多深，現狀在各方面都受到挑戰。」（譯者：陳亦偉）1110705