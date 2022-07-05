為滿足起司控的味蕾，台灣麥當勞首度使用整塊艾登起司（Edam Cheese）製成微牽絲起司排，加入傑克起司醬與切達起司片，自7月6日至8月16日推出全新「微牽絲起司排雙牛堡」與「微牽絲起司排脆豬堡」，並同步推出「起司雙牛堡」與「起司豬排堡」，標榜多層次口感，每一口都吃得到濃濃起司，就像掀起一場CHEESE濃捲風。

此外，7月6日至8月30日，麥當勞「早餐滿福系列」則推出限定「有堡必勝」及「永堡平安」御守包裝，強調「吃滿福、保好運！」。7月31日前參與「滿福御守新裝攝影活動」，將抽出30位幸運兒，每人可享30份免費的豬肉滿福堡加蛋。

台灣麥當勞2020年早餐滿福系列推出「諸事順利」、「永堡安康」御守包裝，受到顧客喜愛，今年7月6日起至8月30日止，早餐滿福系列將以全新「有堡必勝」、「永堡平安」御守包裝，持續為考生及需要好運的民眾助攻、帶來加倍好運。

7月6日起至7月31日止，參與「滿福御守新裝攝影活動」，拍攝早餐滿福系列御守新包裝照片，公開上傳至Instagram個人動態貼文牆或限時動態，並Tag台灣麥當勞官方Instagram帳號（@mcdonaldstw），將抽出30位幸運兒，獨享「豬肉滿福堡加蛋電子即享券30份」。

麥當勞全新「微牽絲起司排雙牛堡」與「微牽絲起司排脆豬堡」，將自7月6日至8月16日限期供應或售完為止。其中「微牽絲起司排雙牛堡」單點124元、地瓜套餐192元。「微牽絲起司排脆豬堡」單點124元、地瓜套餐192元。「起司雙牛堡」單點104元、地瓜套餐172元。、「起司豬排堡」單點104元、地瓜套餐172元。