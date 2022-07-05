柯志恩本尊親自回覆黃捷臉書貼文。（圖／翻攝自黃捷臉書）

國民黨高雄市長參選人柯志恩5日將遷戶籍遷至高雄市，柯感嘆近日遭側翼、網軍、假帳號騷擾各面向詆毀，故首項政見便是「反霸凌」。對此，高雄市議員黃捷反酸「韓粉的霸凌就是高雄人最大的傷口」，並自稱是最大受災戶。本文意外釣出柯本尊回覆，強調任何人都不該被口語或肢體的霸凌，「當然支持黃捷議員，一起反霸凌！」此留言獲大批網友按讚，有人更盛讚柯「高EQ的正能量」。

針對柯志恩擬將「反霸凌」作為首要政見，黃捷4日在臉書發文表示，柯此舉恐怕是捅到馬蜂窩了，「因為高雄人都知道，韓粉的霸凌就是高雄人最大的傷口」。

黃捷細數自己過去與韓粉的恩怨情仇，包括被包圍痛罵「垃圾」、收到「先O後X」冥紙恐嚇信、罷捷遊行羞辱她「蔡英文養的小婊」、被罵「政治垃圾」，還有數不清的網路洗版。黃認為，若柯志恩真心要反霸凌，應從聲援受害者開始，讓大家看到她有心平撫高雄人的陰影，而不是急著替自己抱屈。

此文意外釣到柯志恩本尊親自回覆：「一致標準，任何人不管身分為何，都不該被口語或肢體的霸凌。過去沒注意到這訊息，現在看到了，當然支持黃捷議員，一起反霸凌！」該留言獲得超過300個讚，不少網友更認為柯的留言「高EQ的正能量」、「展現極高格局」、「充滿學者風範」。