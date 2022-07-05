大陸微信公眾號「第一財經」5日報導，受2.64兆元（人民幣，下同）退稅減稅及疫情衝擊等影響，大陸今年不少地方財政收入罕見出現下滑，而剛性支出不減，收支矛盾有所加大，超出一些地方年初預期。近期各省市密集調整預算，這屬於常規動作，主要是依法增加舉借債務等。不過包括重慶等地有些新動作，為了應對退稅減稅等帶來的收支缺口，採取了包括優化財政支出結構，壓縮政府一般性支出等，來彌補收入缺口，支持民生等重大領域。

第一財經報導，多名市級財政人士說，在當前財政收支矛盾加劇背景下，已考慮壓減預算收支，包括政府一般性支出、部分專案支出，將資金用於疫情防控、民生等領域。

大陸財政部數據顯示，今年前5個月，地方一般公共預算本級收入約4.62兆元，同比下降8.9％。地方政府性基金預算本級收入約2.05兆元，同比下降27.6％。

為了彌補地方財政減收，大陸中央財政今年增加對地方轉移支付力度，規模逼近10兆元，創近些年新高。全年退稅減稅降費中大部分減收，實際由中央財政承擔。但由於民生、債務、疫情防控等剛性支出不減，不少地方財政收支矛盾有所加大。

近期各地密集調整預算，這主要是由於大陸財政部下達完各地全年新增債務額度，各地需要依法將其納入預算，調整相應的預算收支等。不過在這一例行動作之外，重慶、蘇州等地，也針對最新財政收支情況對年初支出預算進行調整。重慶除保工資、保運轉、保基本民生等剛性支出外，合計調減50億元。

第一財經報導，遼寧大學地方財政研究院院長王振宇表示，當前調減支出預算並不普遍，這是因為地方年初預算非常謹慎，不少支出都是強制性民生支出。隨著疫情的緩解、防疫政策更精準，6月份及其全年的經濟復甦為地方完成全年收入預算創造了條件。

據報導，粵開證券首席經濟學家羅志恒說，在今年超預期的疫情衝擊以及土地出讓收入下行的背景下，收入減少、抗疫紓困支出增加，地方財政形勢極為緊張，下階段尤其是第四季的收支矛盾將明顯加大。因此，未來地方政府調整收支預期可能會逐步增加。通過削減非剛性和必要支出、優化支出結構，有保有壓是地方政府不得不的選擇。

近期大陸國務院推出了一攬子穩經濟舉措，各地也推出相應配套舉措，隨著落地，5月以來經濟開始觸底反彈，這為地方財政收入增長奠定基礎。

「緩解財政收支矛盾，可以通過盤活存量資金、加大地方國有資產利潤上繳、中央加杠杆轉移支付給地方等方式來解決。」羅志恒說。盤活存量資金成為當前解決地方財政收支矛盾、擴大有效投資的一項重要舉措。

另外，有專家建言，下半年根據經濟社會發展形勢，可以考慮增加財政赤字或者發行特別國債形式，來緩解地方財政收支矛盾。